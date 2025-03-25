Süleyman Soylu'dan tehdit gibi açıklama: Sonucuna katlanırsınız

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin ve ailemizin reisidir. Özgür Özel ve avanesi; sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik söylenen tüm sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi… Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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Soylu'nun açıklamaları, protestoların ve siyasi tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde dikkat çekti. Muhalefet kanadından ise bu açıklamalara yönelik henüz bir yanıt gelmedi.