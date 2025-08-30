Süleyman Soylu’dan yeri göğü sarsacak yanıt! Hiçbir partili bu soruya cevap veremezdi… Erdoğan sonrası…

Bir süredir siyaset meydanlarında yer almayan AKP’li eski İçişleri Bakanı ve vekil Süleyman Soylu, YouTube'da yayın yapan Adem Metan'ın sorularına yanıt vererek sessizliğini bozdu. Soylu, 'Erdoğan sonrası' sorusuna ise olay yanıt verdi. Soylu, "Tayyip Erdoğan neyi işaret ederse onu desteklerim" yanıtını verdi.

ERDOĞAN SONRASI TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dahaki seçimde üç dönem kuralına takılıyor. Bu noktada Erdoğan’ın ya erken seçim ya da anayasa değişikliği ile aday olması gerekiyor. Şu şartlarda Erdoğon aday olamıyor. Geçtiğimiz günlerde yandaş Yeni Akit’te yazar Yüksel Tokur, köşe yazısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'emeklilik çağrısı' yapmış ve siyaset kulislerinde konu yeniden gündeme oturmuştu.

SOYLU: TAYYİP ERDOĞAN NEYİ İŞARET EDERSE ONU DESTEKLERİM

AKP milletvekili Süleyman Soylu, YouTube'da yayın yapan Adem Metan'a konuk oldu. İçişleri eski bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu da 'Erdoğan sonrası' AKP'yle ilgili soruya dikkat çekici bir cevapta bulundu. Soylu, "Sayın Erdoğan sonrası dönem konuşuluyor" sorusuna, "Tayyip Erdoğan neyi işaret ederse onu desteklerim" yanıtını verdi. Soylu, “bir siyasi partinin en büyük imtihanı kendisiyledir. Ben bundan sonra siyaset yapmayacağım ama hayatım boyunca sizi destekleyeceğim" dedi.

SAYMAZ: NE BÖYLE BİR SORU SORULUR, NE DE BU SORUYA CEVAP VERİLİRDİ

Gazeteci İsmail Saymaz ise Soylu'nun yer aldığı program tanıtımına "AK Partililer de ‘Erdoğan sonrası dönem’ üzerine konuşuyor. Yakın bir zamana kadar ne böyle bir soru sorulur, ne de bu soruya cevap verilirdi" yorumunda bulundu.