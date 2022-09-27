27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Süleyman Soylu kabinede Erdoğan'a istifasını sundu iddiası. Toplantı bu sözlerle buz kesti

Süleyman Soylu kabinede Erdoğan'a istifasını sundu iddiası. Toplantı bu sözlerle buz kesti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde istifasını Erdoğan’a sunduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 09:37
Takip Et

Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde istifasını Erdoğan’a sunduğu öne sürüldü

Süleyman Soylu kabinede Erdoğan'a istifasını sundu iddiası. Toplantı bu sözlerle buz kesti
+
Aa
-

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de toplandı.

Milli Gazete’de yer alan bilgilere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, görevden "affını" istedi.

İddialara göre, Ankara’da siyaset koridorları bu iddiayla çalkalanıyor.

ERDOĞAN NE CEVAP VERDİ

Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden "affını" isterken Erdoğan'ın bu talebe ne cevap verdiği henüz bilinmiyor.

Kulislerden edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın Soylu'nun affını kabul ettiğini belirtirken, bazı çevreler bu talebi şimdilik cebinde beklettiği ifade ediliyor.

SOYLU’NUN YERİNE GELECEK İSİM

Uzun zamandır Soylu’nun istifa edeceği söylentileri kulislerde dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de yine Milli Gazete yazarı Bünyamin Güler’in kulisine göre, Soylu'nun yerine, AKP hükümetlerinde daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı görevlerini üstlenen Faruk Çelik'in düşünüldüğü iddia edilmişti.Ankara’da son dönemde sıkça dile getirilen bu iddiaya göre, Çelik’in hazırlık yaptığı ve yeni koltuğa oturacağı belirtilmişti.

Çelik isminin seçilmesinin, seçim ile doğrudan ilişkili olduğu da kaydediliyor. Çelik’e yakın isimler, değişikliğin her an olabileceğini ifade ediyor.

SOYLU SİYASETİ BIRAKACAK DENMİŞTİ

Öte yandan Hadi Özışık, yayınladığı son videoda "2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Zafer için
27.09.2022 11:00
Devamlı bu haberi aylardır yapıyorsunuz, kesin bir durum yok, sizi takip ediyorum peş peşe başlık dibi boş, amaç inşallah iyi niyetli tavırdır ülkemiz için  
 
Uzay Fenercioğlu
27.09.2022 10:03
Kim ki, sürekli kapıya bakıyorsa, bilin ki büyük bir suç işlemiştir. Kaçıp kurtulmak ilk akıllarına gelen çözüm gibi görünür. Kendimden biliyorum, tecrübe ile sabittir.  
 
Emmi
27.09.2022 10:01
AKP KK Bşk. Lütfiye Çam:"Sn.Soylu,başarının nereden geldiğini,imkan&yetkileri kimin verdiğini asla unutmamalı. Şayet liderinden destursuz ayrılır ise, muhabbeti yitirir hatırlatmak istedim 130420"  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
1
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
2
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
3
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
5
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
6
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
7
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı
﻿İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı
﻿İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı
﻿Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü ölümden döndü
﻿Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü ölümden döndü
﻿Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü ölümden döndü
﻿Japonya Abe Şinzo'nun yasını tutuyor
﻿Japonya Abe Şinzo'nun yasını tutuyor
﻿Japonya Abe Şinzo'nun yasını tutuyor
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.