Süleyman Soylu kabinede Erdoğan'a istifasını sundu iddiası. Toplantı bu sözlerle buz kesti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de toplandı.

Milli Gazete’de yer alan bilgilere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, görevden "affını" istedi.

İddialara göre, Ankara’da siyaset koridorları bu iddiayla çalkalanıyor.

ERDOĞAN NE CEVAP VERDİ

Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden "affını" isterken Erdoğan'ın bu talebe ne cevap verdiği henüz bilinmiyor.

Kulislerden edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın Soylu'nun affını kabul ettiğini belirtirken, bazı çevreler bu talebi şimdilik cebinde beklettiği ifade ediliyor.

SOYLU’NUN YERİNE GELECEK İSİM

Uzun zamandır Soylu’nun istifa edeceği söylentileri kulislerde dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de yine Milli Gazete yazarı Bünyamin Güler’in kulisine göre, Soylu'nun yerine, AKP hükümetlerinde daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı görevlerini üstlenen Faruk Çelik'in düşünüldüğü iddia edilmişti.Ankara’da son dönemde sıkça dile getirilen bu iddiaya göre, Çelik’in hazırlık yaptığı ve yeni koltuğa oturacağı belirtilmişti.

Çelik isminin seçilmesinin, seçim ile doğrudan ilişkili olduğu da kaydediliyor. Çelik’e yakın isimler, değişikliğin her an olabileceğini ifade ediyor.

SOYLU SİYASETİ BIRAKACAK DENMİŞTİ

Öte yandan Hadi Özışık, yayınladığı son videoda "2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" ifadelerini kullanmıştı.