Süleyman Soylu'nun eski PKK açıklaması yeniden gündeme oturdu! Mansur Yavaş'ın milliyetçiliğine de laf etmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’deki Meclis'te grup kürsüsünde yaptığı konuşmasının ardından başlayan süreçte terörist başı Abdullah Öcalan’ın PKK'ya silah bırakma çağrısını yapmıştı. 12 Mayıs günü terör örgütü PKK kongresinin ardından alınan kararla kendini feshettiğini duyurdu.

Siyaset gündeminde bu gelişme çalkalanırken bugün Süleyman Soylu'nun "tarihi bir gün" demesinin ardından 2 yıl önce katıldığı programda terör örgütüyle ilgili yaptığı zehir zemberek açıklamalar yeniden gündem oldu.

MANSUR YAVAŞ'A "SENİN MİLLİYETÇİLİĞİNE YAZIKLAR OLSUN" DEMİŞTİ

İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu'nun bugünkü açıklamalarına ters düşen konuşmasında Mansur Yavaş'a da ateş püskürmüştü.

Soylu katıldığı televizyon programında “PKK, güya meclise gelince belki silahı bırakırlarmış. İlk defa mı geliyorlar meclise… Neyin silahını bırakacaklar? 86 tane terörist kaldı, nefes alamıyorlar.”

Soylu ayrıca Mansur Yavaş'a terör örgütü PKK üzerinden eleştirilerde bulundu. "PKK on binlerce insanın kanına girecek ondan sonra şöyle söyleyecekler, diyecekler ki silahı bırakırlarsa... Bugün Mansur Yavaş efendi de aynı şeyi söylüyor senin milliyetçiliğine yazıklar olsun. Bunlar iktidar için her şeyi yaparlar." demişti.

Süleyman Soylu'nun bu konuşmasının metninden hazırlanan görseller ve açıklamanın videosu sosyal medyada defalarca paylaşılarak gündeme oturdu.