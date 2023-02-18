Süleyman Soylu'nun gözyaşları gerçek mi sahte mi? Tıkla oy ver

Süleyman Soylu'nun gözyaşları gerçek mi sahte mi? Gerçek Sahte ANKETİ OYLA Sonuçları Göster

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun depremle ilgili son bilgileri paylaştığı canlı yayında ağlaması medya ve siyaset dünyasından birçok isme inandırıcı gelmedi. ‘Soylu’nun gözyaşları gerçek mi sahte mi’ sorusu ise günün en çok konuşulanlarından oldu. Ankete oy vererek siz de fikrinizi belirtebilirsiniz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında “3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi.” dedi.

Soylu daha sonra konuşmasının bir kısmında gözyaşlarına hakim olamayarak konuşmasını yarıda bıraktı ve “Bağışlayın. Bu, üzüntümüzden kaynaklı. Allah’tan geldi, inanıyoruz. Müslümanız” dedi.

SÖZLERİ VE TUTUMU ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Bakan Soylu’nun depremle ilgili konuştuğu yayında “Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi” sözleri ve daha sonrasında ağlaması gündeme bir anda bomba gibi düştü. Soylu’nun bu tutumu birçok gazeteci ve siyasinin eleştirilerinin hedefi haline geldi.

TURHAN ÇÖMEZ: BUNU SÖYLEYEN ADAM “KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI” YAPTI

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Soylu’nun "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çömez, Bakan Soylu'nun Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğünde bir depremin tatbikatını yaptığını açıkladı.

Çömez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Süleyman Soylu: “Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi.”

Bunu söyleyen adam, “Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı” yaptı 2019 da iyi mi?"

FATİH PORTAKAL: SOYLU’NUN GÖZYAŞLARI SİYASETEN, TOPLUMUN DUYGULARINI SÖMÜRMEKTEN FAZLASI DEĞİLDİR

Gazeteci Fatih Portakal "Bakan Soylu'nun gözyaşları" ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Portakal Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1-Sorumluluk makamında olan insanlar ihmallerini gözyaşları dökerek unutturamazlar. Aglamak insani bir gerçekliktir, ama Süleyman Soylu’nun gözyaşları siyaseten, toplumun duygularını sömürmekten fazlası değildir. Yükümlülüklerinizi yerine getirdiniz mi de ağlayabiliyorsunuz?

2-Bir de bir insanın gözyaşı dökebilimesi için büyük bir acı, üzüntü ve çaresizlik yaşması gerekir. Hangisini yaşıyordunuz da ağladınız acaba? Yapamadıklarınızı sayıp, insanlardan özür dileyip istifa ederek siyaseti terk etseydiniz gözyaşını samimi bulabilirdim. Ama değilsiniz!!!

3-Unutmayin @TC_icisleri sizin en büyük acınız, maalesef yapamadıklarınız ve oy amaçlı siyaset zihniyetiniz olmalı Binlerce insanin vebali var üzerinizde. İtiraf edemiyorsunuzdur belki, ama gözyaşını bunun için de döküyor olabilirsiniz!!!"

“İNSANLARI ENKAZ ALTINDA DONARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜZE Mİ AĞLIYORSUNUZ”

Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ağladığı fotoğraf karesini paylaşarak şu notu düştü:

“İnsanları enkaz altında donarak öldürdüğünüze mi, yoksa yaşayanların üzerinden iş makinesi geçirdiğinize mi ağlıyorsunuz?”

“AĞLAMASI SORUMLULUKTAN KAÇMAKTIR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Soylu'nun yayında ağlamasına gönderme yaparak şunları yazdı:

"Deprem bilimsel bir olgudur ve bu tehdit İstanbul için de geçerlidir. Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların “kader” savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır. Önce tedbir sonra tevekkül. Birlikte tedbir alalım, beraber çalışalım."

BARIŞ ATAY: YANLIŞ DEPREMDE ÖLDÜĞÜMÜZ İÇİN ÖZÜR DİLERİZ

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay da Soylu’nun "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" sözlerine "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" sözleriyle cevap verdi.