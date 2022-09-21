Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, Erdoğan vitrin değişikliğine gidecek. 'Parti büyüklerinin' Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği uyarıların ardından ilk neşterin İçişleri Bakanlığı'na atılacağı öne sürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi sıklıkla, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşamını sürdüren Sedat Peker'in kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarında gündeme geliyor.Öte yandan Soylu’nun muhalefete yönelik tavrı da kamuoyunda tepki çekiyor.

Soylu'nun yerine, AKP hükümetlerinde daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı görevlerini üstlenen Faruk Çelik'in düşünüldüğü iddia edildi.

Ankara’da son dönemde sıkça dile getirilen bu iddiaya göre, Çelik’in hazırlık yaptığı ve yeni koltuğa oturacağı belirtiliyor.

Çelik isminin seçilmesinin, seçim ile doğrudan ilişkili olduğu da kaydediliyor. Çelik’e yakın isimler, değişikliğin her an olabileceğini ifade ediyor.

Erdoğan tarafından ilk neşterin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya vurulacağı ifade edilirken, bunun sebebinin ise hem Soylu’nun sabıkalı isimlerle fotoğraflarının çıkması hem de parti hazırlığı içerisinde bulunduğu iddiasının olduğu kaydediliyor. Erdoğan’ın Soylu’yu görevden almasının ise an meselesi olduğu belirtiliyor.

SÜLEYMAN SOYLU SİYASETİ BIRAKACAK MI

Öte yandan Süleyman Soylu'nun istifa edeceği söylentileri de çıktı. Ayrıca Hadi Özışık, yayınladığı son videoda "2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" ifadelerini kullandı.

FARUK ÇELİK KİMDİR

17 Ocak 1956 doğumlu Faruk Çelik Refah Partisi'nde il başkanlığı, Fazilet Partisi'nde Genel Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. İlk defa 1999 Türkiye genel seçimleri'nde Fazilet Partisi Bursa milletvekili olarak meclise girdi. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı ve Kurucular Kurulu üyesi oldu. 2002 ve 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Bursa, 2011 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Şanlıurfa milletvekili olarak meclise girdi.

2002–2007 yılları arasında AK Parti Grup Başkanvekilliği yaptı. 1 Mayıs 2009'da yapılan kabine değişikliğinde, Din İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na atandı. 6 Temmuz 2011 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. 2007–2009 ve 2011–2015 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan hükûmetlerde Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olarak yer aldı.

AKP'nin Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri zaferinden sonra Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde 24 Kasım 2015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak yer aldı.

Çelik, göreve geldikten kısa süre sonra birçok genel müdür ve bürokratı görevden aldı.Görevi Kutbettin Arzu'dan devralan Çelik, 153 milyar dolar tarımsal hasıla hedeflediğini belirtti.Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar aynı göreve atandı. 19. Temmuz 2017'de yapılan kabine değişikliğinde görevi Ahmet Eşref Fakıbaba'ya devretmiştir.