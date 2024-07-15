Süleyman Soylu'nun zırhlı araç krizi. 'Çok acayip bir iddia'

Düzenleme: Kaynak: Halktv
Süleyman Soylu'nun zırhlı araç krizi. 'Çok acayip bir iddia'

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'nun kullandığı zırhlı aracı iade etmek için bakanlığa 3 kez yazı verdiği ancak bakanlığın aracı bir türlü teslim almadığı iddia edildi. Öyle ki Soylu zırhlı aracı İçişleri Bakanlığı'nın 1 kilometre yakınlarında bırakmak zorunda kaldı.

Süleyman Soylu'nun üzerine zimmetli zırhlı aracı bakanlığa 1 kilometre uzaklıktaki bir devlet dairesinin önüne bıraktığı iddiasını ise gazeteci İsmail Saymaz "Çok acayip bir iddia" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÇOK ACAYİP BİR İDDİA"

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin ortaya atılan bir iddia siyaset gündeminde büyük yankı uyandırdı.

28 Mayıs 2023 seçimlerinin sonrasında İçişleri Bakanı görevine son verilen Süleyman Soylu'nun bakanlığa ait zırhlı aracı bir süre daha kullandığı, aracı geri vermek için 3 kez bakanlığa yazı gönderdiği ancak bir türlü zırhlı aracı geri veremediği belirtildi. Süleyman Soylu'nun bakanlıktan yanıt alamaması üzerine çareyi bakanlığa 1 kilometre uzaklıktaki bir devlet dairesinin önüne bırakmakta bulduğu aktarıldı. Bu çapıcı iddia gazeteci Osman Diyadin'den geldi. Diyadin aldığı bu kulis bilgisini sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımı dikkat çekici bulana başka bir gazeteci İsmail Saymaz ise iddiayı "Çok acayip bir iddia" sözleri ile takipçileri ile paylaştı.


BAKANLIK İSTEMEDİ, SOYLU ZORLA İADE ETTİ

Gazeteci Osman Diyadin paylaşımında Soylu'nun zırhlı araç krizinde şu ayrıntılara yer verdi.

Bakanlığın aracı geri almak istememesinin nedeni Süleyman Soylu’ya aracın Terörle Mücadele Kanunun ilgili maddelerince koruma ve güvenlik için tahsis edilmiş olması. Bu konuyla ilgili bir de tutanak bulunuyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı aracı teslim alamıyor.

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