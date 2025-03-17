Süleyman Soylu’ya büyük şok! Sinirden deliye döndü

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz hafta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan emekli zabıta akrabasına bir geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Soylu daha sonra acı bir haber aldı. Soylu'nun dayısı Halit Reis, yaşamını yitirdi. Halit Reis'in cenazesi, Bafra Darboğaz Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Soylu cenaze törenine katıldı, taziyeleri kabul etti. Soylu daha sonra eşi Hamdiye Soylu ile beraber Almanya'ya gitti.

SOYLU'YA ALMANYA'DA GÜVENLİK ŞOKU!

Soylu, Stuttgart Havalimanı'nda ufak çaplı bir kriz yaşadı. O havalimanında yaşananları Odatv yazarı Hürrem Elmasçı şu sözler anlattı.

"Güvenlikten geçerken biz dahil herkesin duyacağı şekilde Türkçe olarak “Durur musunuz, üzerinizi arayacağım” diye seslendi.

Halbuki dedektörden geçmişti Soylu. Yine de durdu, üzerini arattı.

O sırada bir kişi daha geldi, ilginçtir o da Türkçe konuşuyor, o da “Kemerinizi çıkarın” dedi.

Sinirlendi haklı olarak “Neden kemerimi çıkarıyorum, kim olduğum belli, üstüm de arandı” diye yanıt verdi.

ÖYLE ZORLAMAYA BÖYLE LATİFE

“Ammavelakin Türkçe konuşan ikili mevzu çıkarmaya yemin etmiş gibi üzerine gitmeye, zorlamaya, hatta tahrik edici konuşmaya devam etti.

Dedim ya eşi de yanındaydı Süleyman Bey’in, işin daha da uzamasını istemedi muhtemelen, çıkardı kemerini. Bu iki görevlinin durduğu yerin arkasına doğru attı. Eşi de gülerek “Bu da size hediyemiz olsun” dedi ve ilerlediler…

Süleyman Soylu'ya havalimanında şok! Kemerini çıkarttırdılar... Çok sinirlendi - Sayfa 5

Hürrem Elmasçı bunu yapanların Türk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

İKİSİ DE TÜRK

Aynı uçakla döndük şans bu ya, ben de mümkün olduğunca bu olayı düşünüp nedenini bulmaya gayret ediyordum. Indikten hemen sonra birkaç telefon görüşmesi neticesinde bu iki kişinin Türk olduklarını öğrendim, isimleriyle hem de… Lakin güvenlik nedeniyle yazmayacağım.

İKİ OLASILIK

Çocuklar mühim olan burada bu neden yaşatıldığı…

Benim aklıma üç olasılık geldi açıkçası, birincisi bu iki şahıs Soylu’yu tanıyor ve kişisel husumet besliyordu. Ellerine böyle bir fırsat geçince hoop değerlendirdiler.

Ikinci olasılık Soylu’nun programında haberdar kişi ya da kişiler böyle bir plan dahilinde onu öfkelendirip konuyu ‘havalimanında bize saldırdı’ya getirmek istemiş olabilir.

Alman Devleti’nin bir oyunu olabilir mi, valla ne yalan söyleyeyim aklımdan öyle senaryolar geçti ki benim yazsam 5 sezon dizi çıkar.

Ama dediğim gibi, kim oldukları öğrenilmiş çoktan, eninde sonunda gerçeğin ne olduğu da çıkacaktır ortaya.”