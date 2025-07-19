Süleyman Soylu'ya suikast iddiası! Resmi açıklama geldi

Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun Beyoğlu'ndaki ofisinin çevresinde keşif yapıldığı tespit edildi.

Yaşanan olay sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin DHKP/C içerisinde faaliyet gösteren Adalet Karataş olduğunu belirledi. Ekipler, Karataş ve beraber yaşadığı Mahir Doğan'ı Gaziosmanpaşa'daki evlerine operasyon gerçekleştirerek gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet dizüstü, 2 adet hafıza kartı ve üzerlerinde örgütün yayın organlarına ait dergi ele geçirildi.

SOYLU'NUN OFİSİ ÖNÜNDE KEŞİF YAPMIŞ

Soylu'nun ofisinin etrafında gerçekleştirilen kamera incelemelerinde Adalet Karataş'ın 15 Temmuz Salı günü belediye otobüsü ile gelerek ofisin karşısındaki parkta oturduğu, 10 dakika sonra parktan çıkarak başka bir otobüse binerek ayrıldığı belirlendi. Terör örgütü mensubu kadının, 2 durak sonra indiği durağın karşısındaki bir iş yerine girdiği buradan bir motosiklete binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

"TUTUKLANDILAR"

Gözaltına alınan iki şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan iki şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütü DHKP/C mensubu Adalet Karataş'ın örgüt mensubu olmaktan 4, Mahir Doğan'nın ise 6 suç kaydının olduğu ve daha önce etkin pişmanlıktan yararlandıkları öğrenildi.

BAŞSAVICILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İltisaklı Kurumlardan gelen yazıda DHKP/C Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren AdaletKARATAŞTAN(1997-Malatya doğumlu)_(DHKP/C Terör örgütünden 4 adet kaydı var) isimli şahsın İçişleri Eski Bakanı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman SOYLU’nun Beyoğlu ilçesinde bulunan çalışma ofisine yönelik keşif/eylem çalışması yaptığı bildirilmiş;

Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 16.07.2025 günü saat 12:30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesinde Mahir DOĞAN (1995-Zeytinburnu doğumlu) (DHKP/C Terör örgütünden 6 adet kaydı var) isimli şahısla birlikte yakalanmıştır. Şahıslar yakalandığında üzerlerinde bir adet laptop 2 adet SD kart ele geçirilmiş, dijital materyallerin yapılan incelemesinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Ayrıca şahısların üzerlerinden örgütün yayın organı olan Halk Okulu Dergisi çıkmıştır.

Söz konusu ofis çevresinde yapılan kamera incelemelerinde Adalet Karataştan'ın 15.07.2025 günü belediye otobüsü ile gelerek ofisin karşısındaki parkta oturduğu 10 dakika sonra parktan çıkarak başka bir otobüse binerek ayrıldığı, 2 durak sonra indiği durağın karşısındaki bir iş yerine girdiği buradan bir motosiklete binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edilmiştir.

Motosiklet sahibinin Ayhan YENiAD ( Arşiv olumsuz 1961 Giresun doğumlu) isimli şahıs olduğu tespit edilmiş iş yerinde ve ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamış, incelenen telefonundan herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Şahsın alınan beyanında "Adalet Karataştan isimli şahsı tanımadığını iş yerine gelerek kendisini Handan olarak tanıttığını çay içtikten sonra hasta olduğunu Perpa'ya gitmek istediğini beyan etmesi nedeniyle motosikleti ile şahsı gitmek istediği yere bıraktığını, şahsın çantasını taşımak istediğinde panikleyerek çantasını aldığını çantasına dokunduğunda ağırlık hissettiğini" beyan etmiştir.

Adalet Karataştan ve Mahir Doğan şüpheli ifadelerinde susma hakkını kullanmış. Ayrıca şahıslar hakkında geçmiş dönemlerde alınan etkin pişmanlık ifadelerinde DHKP-C Silahlı Terör örgütünün gençlik yapılanması olan Dev Genç sorumlusu olduğu yönünde beyanlar bulunmaktadır.

18.07.2025 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler Mahir Doğan ve Adalet KARATAŞTAN tutuklanmıştır."