Süleyman Soylu’yu görenlerin ağzı açık kaldı! Bakın bu sefer nereden çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gitti. Soylu'nun hac ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşıldı.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, hac ibadeti için Suudi Arabistan’a gitti

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Eski İçişleri Bakanı Soylu’nun Medine’deki ziyaretine ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda, Soylu’nun Mescid-i Nebevî’de Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar: