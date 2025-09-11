Süleyman Turan, İYİ Parti’ye geri döndü

2018-2024 tarihleri arasında İYİ Parti Pendik İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve 2024 yerel seçimlerde İYİ Parti Pendik Belediye Başkan Adayı olan Süleyman Turan, adaylık sürecinden partiden istifa etmişti.

Süleyman Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun rozetini takmasının ardından yeniden partisinin saflarına katıldı.

Süleyman Turan, “Ülkemizin geleceği ve milletimizin huzuru için İYİ Parti çatısı altında mücadele etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ise Turan’ın yeniden partiye dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Partimize güç katacak her isim bizim için değerlidir. Süleyman Turan’ın yeniden aramızda olmasından mutluluk duyuyoruz.” dedi.

