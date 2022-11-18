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Süleymaniye'de patlama: 6 ölü, 30 yaralı

Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patlaması sonucu ölü ve yaralı sayısının arttığı bildirildi. Ölü sayısı 6’ya, yaralı sayısı ise 30’a yükseldi. 3 evin tamamen yıkıldığı çok sayıda ev ve aracın hasar gördüğü olayda can kaybının artmasından endişe duyuluyor.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 05:09
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Süleymaniye'de patlama: 6 ölü, 30 yaralı

Süleymaniye'de patlama: 6 ölü, 30 yaralı
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Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKYB) bağlı Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patladığı kazada bilanço ağırlaşıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya, yaralı sayısının ise 30’a yükseldiği belirtildi.

3 EV YIKILDI BİNA VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Polis ayrıca, patlamanın şiddetiyle en az 3 evin tamamen yıkıldığını, çok sayıda binanın ve en az 5 aracın da hasar aldığını aktardı. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede can kaybının artmasından endişe duyuluyor. (İHA)

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