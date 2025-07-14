Süleymaniye’deki tiyatronun sponsoru tanıdık çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vesile olduğu yeni açılım sürecinde geçtiğimiz günlerde teröristlerin silahları yakma tiyatrosu gerçekleşti. Tiyatroyu yaklaşık 150 kişinin konaklama ve ağırlama giderlerinin karşılayan isim ise tanıdık çıktı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani tarafından tiyatronun karşılandığı ortaya çıktı.

TİYATRONUN SON PERDESİ SAHNELENDİ

Bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edilip, ‘kurucu önder’ şeklinde hitap eden Bahçeli ile süreç ilk kıvılcımını vermişti. Teröristbaşının silah bırakma çağrısı ile tiyatronun ilk perdesi sergilenirken, ikinci perdesinde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ile süreç tiyatrosunda son perde silah yakma görüntüleriyle devam etti.

150 KİŞİLİK DAVETLİ VARDI

30 kişilik bir grubun silahlarını imha ettiği tiyatroyu DEM’liler organize etmişti. Tiyatroya; baro başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Barış Anneleri, milletvekilleri ve basın mensuplarından oluşan yaklaşık 150 kişilik bir davetli grubu katılmıştı. Katılımcılar dört otobüsle Irak Kürdistan topraklarına getirilmişti.

SPONSOR TANIDIK ÇIKTI

Tiyatronun sponsoru ise tanıdık biri çıktı. Medyascope’tan Ferit Aslan’ın özel haberine göre; Erbil’de konaklaması, protokol araçlarıyla tören alanına ulaştırılması ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması gibi tüm lojistik giderleri IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı.