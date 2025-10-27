Süleymanpaşa'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı köprü altları tamamen suyla dolarken, park edilmiş çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı.

ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU: SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, merkez Süleymanpaşa ilçesinin pek çok noktasında olumsuz sonuçlar doğurdu.

Yağışın hemen ardından bazı alt geçitlerde ve köprü altlarında biriken yoğun su kütleleri, yolda seyreden araç sürücülerine büyük zorluklar yaşattı.

SUYA GÖMÜLEN ARAÇLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yağışın etkisiyle bazı otomobiller büyük su birikintileri içinde kaldı ve ilerleyemedi.

Suya gömülen araçların ve oluşan manzaranın paniği, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

