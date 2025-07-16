Sultan 2. Abdülhamit Han’ın yadigarı! Restore çalışmaları tamamlandı

Halk arasında "Saatli Çeşme" olarak bilinen Hamidiye Çeşmesi'nin restorasyon çalışmalarına geçen aralık ayında başlanmıştı.

ESKİ FOTOĞRAFLARDAN TASNİF EDİLDİ

1901 yılında inşa edilen saatli çeşme, Vakıflar Sivas Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalanan protokol çerçevesinde aslına uygun olarak yenilendi. Tarihi çeşmenin kitabe ve hatları, hattatlar tarafından eski fotoğraflardan okunarak tasnif edildi. 1937 yılında kitabeleri ve armaları tahrip edilen Hamidiye Saatli Çeşmesi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından Kayseri’den gelen Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, restore çalışmalarının Anıtlar Kurulu tarafından onaylandığını, kalan eksikliklerinin kısa süre tamamlanıp, açılışının yapılacağını bildirdi.

ESKİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTURULDU

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da kentin önemli tarihi yapılarından olan Hamidiye Çeşmesinin kapsamlı bir restorasyon çalışması ile eski görkemine kavuşturulduğunu söyledi.

Tarihi cami önünde, saatli çeşme yanında 52 yıldır kendi hazırladığı kadayıfı satan 77 yaşındaki Adil Yıldırım ise çeşme çevresinde de bir düzenleme ve temizlik çalışması yapılması gerektiğini belirtti.