9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sultan Alparslan dönemi sikkesi

Sultan Alparslan dönemine ait altın sikke sergilendiği Ahlat Müzesi’nde vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 11:00
Takip Et

Sultan Alparslan dönemi sikkesi

Sultan Alparslan dönemi sikkesi
+
Aa
-

AA

Müze Müdürü Mikail Ercek, gazetecilere, Sultan Alparslan dönemine ait altın sikkenin müzede sergilenmesiyle ziyaretçi sayısında artış yaşandığını söyledi.

Müzeye getirdikleri sikke için özel vitrin hazırladıklarını ve ona uygun baskılar uyguladıklarını belirten Ercek, şöyle devam etti:

"Sikkemizi özel vitrinde sergileyerek ziyaretçilerimizle buluşturduk. Bu değerli eseri Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde faaliyet yürüten koleksiyoner Avukat Bahadır Kalaycı bağışladı. Bundan büyük mutluluk duyduk. Ahlat, Sultan Alparslan ile anılan bir ilçe. Bunun için sikkenin burada sergilenmesinin anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte Antalya Müze Müdürümüz Mustafa Demirel ve koleksiyoner Avukat Bahadır Kalaycı'nın destekleri oldu. Kısa süre içinde müzemizde sergilediğimiz bu eser, Alparslan'a ait olduğu için ziyaretçilerimizi de mutlu ediyor. Sosyal medyadan yaptığımız paylaşımları görenler merak ettikleri için geldiklerini ifade ediyorlar. Basım yerinin yazıldığı kısım silik olduğundan sikkenin nerede basıldığı bilinmiyor ancak Alparslan'a ait olduğu üzerinde yazılı."

Sikkenin ön ve arka yüzünde Arapça yazıların yer aldığını ifade eden Ercek, "Sikkenin ön yüzünde 'Adil, Allah'tan başka ilah yoktur. Öncesi ve sonrası Allah'a aittir', arka yüzünde ise 'Muhammed Allah'ın resulüdür. Şahların Şahı İslam Meliki Muazzam Sultan Alparslan. O Allah, kendisine ortak koşandan hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dini ile gönderendir.' yazmaktadır. Alparslan'a ait eserin yaklaşık bin yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 10 gündür eser müzemizde sergileniyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Habip Kolaç da müzeye sikkeyi görmek için geldiklerini anlatarak, "Tarihçi olduğum için çok meraklandım ve görmek istedim. Çoğu eseri burada gördüm ve tanıdım. Büyük Zafer'in sikkesi olduğunu duydum. Sultan Alparslan'ın zenginliğini, bereketini aktardığını gördüm. Tarihi tam olarak belli değil ama bin yıllık eser olduğu için gerçekten merak uyandırıyor." dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
1
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
2
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
3
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
﻿Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf
4
﻿Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf
﻿İslam Memiş altında yaşanacak kasırgayı açıkladı
5
﻿İslam Memiş altında yaşanacak kasırgayı açıkladı
﻿AKP'ye kemik seçmeninden şok haber
6
﻿AKP'ye kemik seçmeninden şok haber
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
7
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
﻿Steve Jobs'un kızı iPhone 14'ü beğenmedi: iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben
﻿Steve Jobs'un kızı iPhone 14'ü beğenmedi: iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben
﻿Steve Jobs'un kızı iPhone 14'ü beğenmedi: iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Diş eti iltihabına iyi gelen doğal çözümler
﻿Diş eti iltihabına iyi gelen doğal çözümler
﻿Diş eti iltihabına iyi gelen doğal çözümler
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
﻿Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
﻿Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
﻿Lüks otel odasında tecavüz
﻿Lüks otel odasında tecavüz
﻿Lüks otel odasında tecavüz
﻿709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Edirne Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Edirne Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Edirne Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü
﻿Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü
﻿Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.