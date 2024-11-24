'Sultan Çiğdemi'ni koparmanın cezası 387 bin lira! Yılda sadece 15 gün açıyor, jandarma koruyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
'Sultan Çiğdemi'ni koparmanın cezası 387 bin lira! Yılda sadece 15 gün açıyor, jandarma koruyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, ilk yağmurlardan sonra açan "Sultan Çiğdemi" (Crocus nerimaniae) bitkisini koparmanın cezasının 387 bin 141 TL olduğu duyuruldu. Öte yandan bölgededeki endemik bitki türleri jandarma ekipleri tarafından korunduğu aktarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden Sultan Çiğdemi bitkesinin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 387 bin 141 TL idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Sultan Çiğdemi'ni koparmanın cezası 387 bin lira! Yılda sadece 15 gün açıyor, jandarma koruyor

YILDA SADECE 15 GÜN AÇIYOR

Sultan çiğdemi bitkisinin, çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla birlikte sadece 15 gün açtığı ifade edildi.

Bu çiçeği koparan yandı! 387 bin TL para cezası varBu çiçeği koparan yandı! 387 bin TL para cezası var

Sultan Çiğdemi'ni koparmanın cezası 387 bin lira! Yılda sadece 15 gün açıyor, jandarma koruyor​​​​​​​

JANDARMA KORUYOR

Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.

Sultan Çiğdemi'ni koparmanın cezası 387 bin lira! Yılda sadece 15 gün açıyor, jandarma koruyor

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası tam 387 bin TL. Sadece 10 gün canlı kalıyorBu çiçeği koparan yandı! Cezası tam 387 bin TL. Sadece 10 gün canlı kalıyor

Son Haberler
Aydın’da üreticilere yeni destekleme modelini tanıtıyor
Aydın’da üreticilere yeni destekleme modelini tanıtıyor
Meteorolo'jiden vatandaşlara uyarı: Kayseri’de don bekleniyor
Meteorolo'jiden vatandaşlara uyarı: Kayseri’de don bekleniyor
Vatandaşlardan Şehir Lokantası teşekkürü
Vatandaşlardan Şehir Lokantası teşekkürü
Çorum’da kar yağışı köyleri beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Çorum’da kar yağışı köyleri beyaza bürüdü! Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da erken seçim açıklaması yaptı: "Türkiye'nin gündeminde..."
AKP Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da erken seçim açıklaması yaptı: "Türkiye'nin gündeminde..."