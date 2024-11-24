Sultan Çiğdemi'ni koparmanın cezası 387 bin lira! Yılda sadece 15 gün açıyor, jandarma koruyor​​​​​​​

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden Sultan Çiğdemi bitkesinin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 387 bin 141 TL idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

YILDA SADECE 15 GÜN AÇIYOR

Sultan çiğdemi bitkisinin, çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla birlikte sadece 15 gün açtığı ifade edildi.

Bu çiçeği koparan yandı! 387 bin TL para cezası var

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JANDARMA KORUYOR

Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası tam 387 bin TL. Sadece 10 gün canlı kalıyor