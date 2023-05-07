Sultan ne demek? Sultan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Sultan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Sultan ne demek? Sultan isminin anlamı nedir?

Sultan ne demek? Sultan isminin anlamı nedir?

Sultan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sultan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sultan ne demek? Sultan isminin anlamı nedir?

SULTAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sultan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah.

- Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan.

- Bektaşi azizi.

- Belli bir alanda en üst düzeyde olanlar için kullanılan bir söz.

SULTAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sultan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Sultan adını koymak caizdir.

SULTAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Sultan ismindekiler zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar.

Çok sıcak kanlı ve tutkulu insanlardır.

Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir.

Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

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