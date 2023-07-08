Sultan papağanı kuluçkası nasıl yapılır ?

Sultan papağanı kuluçkası genel olarak doğal yöntem ile yapılmaktadır. Çünkü bu kuşlar yumurta üzerinde yatmayı severler ve yavruları için iyi ebeveynler olmaktadırlar. Ama kuşunuzun sağlıklı olması için kuluçka makinesi kullanmanız tavsiye edilir. Özelliklede eğer ticari olarak bu kuşları yetiştiriyorsanız, doğal kuluçka yapımı kuşun sürekli enerji tüketimine ve zayıflamasına neden olabilir. Bu yüzden sultan papağanı üremesi için bir adet mini kuluçka makinesi kullanmanız tavsiye edilir.

Sultan papağanı üremesine nasıl başlayabiliriz ?

Sultan papağanı üremesi için önce bir çift yetişkin papağana sahip olmanız gerekir. Kuşların yaşları önemlidir. Çünkü 1 yaşından az olan papağanların çiftleşmesi genel olarak başarısız olur ve yumurtaları ise dölsüz olur. Bu yumurtalardan civciv çıkarmak mümkün değildir.

İşinizi garantiye almak için 15-18 aylık çift almanız tavsiye edilir. Sultan papağanı satın alırken cinsiyetini belirlemek için DNA testi alınması tavsiye edilir. Çünkü görünüm olarak veya bazı yöntemler ile bu kuşların cinsiyetini belirlemek zor. Ayrıca kuşun yaşı için ise DNA testi gereklidir.

NOT : bir çift sultan papağanı satın alırken, cinsiyetine dikkat etmeniz tavsiye edilir. Çünkü bazen iki dişi satın alan olmuştur ve en ilginç olay, aynı cins olmalarına rağmen çiftleşme davranışları ise oluyordur.

Yazının devamında sultan papağanı kuluçkası ve koşulları ile ilgili gerekli bilgiler paylaşılmaktadır.

Sultan papağanı çiftleşmesi için gerekli koşullar :

Sultan papağanı yaşı ve cinsiyetinden sonra, çevre koşulları çiftleşme kalitesinde etkilidir. Sultan papağanı çiftleşmesi için gerekli koşullar aşağıda paylaşılmaktadır :

Kuşların yerinin sakin ve huzurlu olması gerekir. Çünkü ses gürültü ve sürekli gidip gelmeler kuşların strese girmesine neden olur. Korna sesi çocukların bağırması veya yüksek sesle ağlaması papağanların korkmasına ve strese kapılmasına neden olur. Bu tür olaylar, çiftleşmenin başarısız olması veya hatta tamamen gecikmesine neden olabilir.

Çiftleşme dönemine yakın, yemlerinin karışımını yavaş yavaş değiştirmeniz ve sıcak mizaçlı yemler vermeniz gerekir. Keten tohumu, kenevir tohumu, kişniş tohumu veya darı vb.. yemler kuşların kızışmasına ve çiftleşme kalitesinin artmasına neden olabilir. Ama bu yemlerin ise kontrollu olarak verilmesi tavsiye edilir.

Çiftleşme döneminde kuşların bulunduğu odaya sıklıkla gidip gelmeniz kuşların strese girmesine neden olabilir. Bu yüzden özelliklede çiftleşme döneminde kuşların sakin bir odada olması tavsiye edilir.

Kafese montaj edilen yuvalığın sıkı bir şekilde kafese bağlanması ve hareket etmemesi gerekir. Çünkü yuvalığın boş bağlanması kuşun yuvada yumurta yapmamasına neden olur. Ayrıca yuvanın yumuşak ve sıcak olması önemlidir.

NOT : kuşlar için standart sıcaklık 23-26 derecedir. Bu sıcaklıktan daha düşük veya yüksek ısı kuşların hasta olmasına yol açar. Çevre sıcaklığının uygun olması yumurtaların sağlığı açısından önemlidir.

Döl kalitesinin artması için kuşlara AD3E takviye ilacı vermeniz tavsiye edilir. Bu vitaminler, çiftleşme isteğinin artmasına ve aynı zamanda kuşların cinsel güçlerinin çoğalmasına neden olacaktır. Bu vitaminler şurup halindedir. Ve kuşların suyuna eklenir. Ama kesinlikle kullanmadan önce bir uzman veteriner ile danışmanız tavsiye edilir.

Çevre koşullarından bir diğeri ise odanın nem oranıdır. Kuşların sağlıklı olmaları için %50 nem oranı olması gerekir. Düşük nem deri hastalıklarına yol açabilir.

Odada bir ultrasonik nemlendirme cihazı olması tavsiye edilir. Ve cihazın suyuna az miktarda okaliptus esansı karıştırmanız kuşların çiftleşmesinde pozitif etki yaratacaktır.

Sultan papağanları çiftleşmeden 1 - 2 hafta sonra ilk yumurtalarını yaparlar. Ama az önce söylediğimiz koşulları sağlamanız gerekir.

Kuşunuz yumurta yapmaya başladığı zaman, doğal kuluçka yöntemi tercih ediyorsanız, kesinlikle yumurtalarına dokunmamak gerekir. Çünkü bazı kuşlar bu konuya hassas olurlar. Eğer elinizin kokusu yumurta üzerinde kalırsa yumurtaların üzerinde yatmaz ve hatta bazen yuvadan dışarı atar.

Ama eğer döl kontrolu yapmak için yumurtalara dokunmak zorundaysanız, elinize poşet eldiven takmanız tavsiye edilir.

Sultan papağanı yumurtası kaç günde çıkar ?

Sultan papağanı yumurtası 18 günde çıkar. Ama yumurtaların üretim zamanına göre bazı civcivler geç çıkabilir. Kısacası 20-21 güne kadar civcivlerin yumurtadan çıkması sürebilir. Bu yüzden acele etmemeniz tavsiye edilir.

Sultan papağanı kuluçka koşulları :

Eğer yumurtaların civcive dönüşmesi için kuluçka makines kullanıyorsanız, ısı ve nem değerlerini doğru ayarlamanız gerekir. Önce kuluçka makinesini 24 saate kadar boş olarak çalıştırmanız ve tüm mekanizmalarını kontrol etmeniz gerekir.

Makinenin doğru çalışmasından emin olduktan sonra yumurtaları viyole dizebilirsiniz. Sultan papağanı yumurtasının civcive dönüşmesi için uygun sıcaklık 37.7 derece ve nem oranı ise %60-63 olmaktadır.

Eğer kuluçka makinası kullanımı ile ilgili bilginiz yoksa önce araştırmanız ve sonra kullanmanız tavsiye edilir. Çünkü yanlış çevre koşulları makinenin hatalı çalışmasına neden olabilir.

Sultan papağan yavruları için gerekli koşullar :

Sultan papağan yavruları ısı ve nem değişimine hassas olmaktadırlar. Eğer doğal yöntem ile kuluçka yapmışsanız, oda sıcaklığı 29 - 33 derece olması ve nem oranı ise %60-70 o gerekir. Ve nem oranının düşük olması ise derilerinin kurumasına ve hatta telef olmasına neden olur.

Bu yüzden doğal kuluçkada civcivlerin çıkması ile oda sıcaklığının artması gerekir. Ama kuluçka makinesi kullanıyorsanız, civcivlerin yumurtadan çıktıktan sonra 24 saat makinede kalması gerekir. Ve bu sürede vücutlarında kalan sarı kese içeriği ise sindirilir. 24 saatten sonra yavru papağan maması ile beslemeniz gerekecektir.

Sultan papağanı yumurtasından kuluçka yapımı neden başarısız olur ?

Papağanların yetiştiriciliğinde bazen tüm standart koşulların temin edilmesine rağmen, kuşlar çiftleşemezler ve döllü yumurta üretilmez, bu sonunun birçok nedeni vardır, aşağıda bazı nedenleri sizinle paylaşıyoruz :

Bazı sultan papağanlar sonradan çiftleşmezler, yani yetişkin olduktan sonra bu kuşlara eş tutmak zor olur. Bu yüzden önceden çift olan kuşlar satın almanızdır. Sonradan çift olan kuşlarda anlaşmazlık olabilir.

Diğer konu kuşların birisi veya her ikisinin hasta olmasıdır. Bu yüzden sultan papağan satın alırken kuşların sağlığına dikkat etmeniz gerekir. Veya eğer bu konuda bilginiz yoksa bir uzman kişiden yardım almanız tavsiye edilir.

Bazen kuşların arasında çiftleşme olur, ama yumurta yapmazlar veya yumurtaların kabuğu yumuşak olur. Bunun nedeni kuşların tam olarak cinsel olgunluğa gelmemesidir. Ayrıca yanlış beslenme ve yetersiz kalsiyum anormal yumurtaların üretimine neden olabilir.

Çoğu sultan papağan sahibinin dikkat etmediği konu tüneklerin boş olmasıdır. Papağanlar tünek üzerinde çiftleşirler, ve eğer tünek boş olursa, ve sallanırsa erkek kuş dengesini koruyamaz ve çiftleşme başarısız olur.

Son söz :

Sultan papağanı ve muhabbet kuşları evcil kuşlar olarak en çok tercih edilenler arasındadırlar. Bu yüzden bu kuşların yumurtasından civciv çıkararak para kazanabilirsiniz. Bu yazıda sultan papağanı yumurtasından civciv çıkarmak için gerekli koşullar hakkında bilgi paylaşmaya çalıştık ve umarız beğenmişsinizdir.