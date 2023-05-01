Sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Çay saatlerinin sevilen tatlısı sultan sarmasını yapmak düşünüldüğünden daha kolay. Muhallebi ve Hindistan cevizini bir araya getiren sultan sarması tatlısı tarifini ve sultan sarması tatlısının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Lezzetli muhallebisiyle çay saatlerinin vazgeçilmez tatlılarından sultan sarması tatlısını yapmak isteyenler sultan sarması tatlısı tarifini ve sultan sarması tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

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SULTAN SARMASI TATLISI MALZEMELERİ NELER?

- 1 su bardağı toz şeker

- 1,5 su bardağı un

- 3 yemek kaşığı kakao

- 1 litre süt

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 paket vanilin

- 1,5 su bardağı Hindistan cevizi

- 2 paket kremşanti (toz halinde satılan şantiye 1 çay bardağı süt)

SULTAN SARMASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bir tencerede un, toz şeker ve kakaoyu karıştırıp, üzerine yavaşça süt ilave edip sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin. Koyulaşmaya ve baloncuk çıkarmaya başlayan muhallebinin içerisine tereyağı ekleyin ve tekrar karıştırın.

Koyulaşan ve pişen muhallebiyi ocaktan alamadan önce vanilini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Fırın tepsisine Hindistan cevizini yayın. Muhallebiyi, Hindistan cevizinin üzerine dikkatlice yayın. Bir gün boyunca buzdolabında bekletin.

Bir gün bekleyen muhallebiyi 8 eşit dikdörtgen olacak şekilde kesin ve krem şantiyi tüm yüzeye yayın.

Bir spatula yardımıyla dikdörtgen parçaları yavaşça rulo haline getirin. Üzerine, arzuya göre Antep fıstığı serpiştirerek servis edin.

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