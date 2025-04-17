Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın felaketi! 15 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı: 300 türe ev sahipliği yapıyordu

Yangın, Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi yakınlarındaki Tuzla Gölü’nün kuzeydoğusunda , dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler , müdahaleyi zorlaştırırken, ekipler yangını büyük çaba sarf ederek söndürdü .

Arazinin balçık olması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangında , yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü.

SULTAN SAZLIĞI (KUŞ CENNETİ)

Kayseri merkeze 70 kilometre mesafede, Erciyes Dağı’nın kuzeyinde yer alan Sultan Sazlığı, yaklaşık 300 kuş türü ve 400’e yakın bitki türüyle doğa tutkunları için bir cennet sunuyor.

Turna, flamingo ve dikkuyruk gibi kuşlar, bu sulak alanı yaşam alanı, dinlenme noktası veya yavrularını büyütmek için tercih ediyor.

Sazlıklar arasında kayıkla gezintiye çıkabilir, yeşil, mavi ve sarının oluşturduğu büyüleyici manzarada zarif kuşları fotoğraflayabilirsiniz.

Sultan Sazlığı’nın büyük bölümü sazlarla kaplı olup, yer yer kamış, kafa otu ve kındıra bulunur. Gölde açık havalarda nilüfer ve süsen çiçekleri ile çok sayıda yüzen saz adacığı göze çarpar. Tatlı su ekosisteminden oluşan bu alan, güney ve kuzeyde tuzlu Yay Gölü ile ayrılır.

İç Anadolu step ekosisteminde yer alan Sultan Sazlığı, zengin biyolojik çeşitliliği ve Afrika-Avrupa arasındaki iki ana kuş göç yolunun kesişme noktasında olmasıyla Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biridir.

Erciyes’in eteklerinde bulunan bu doğal güzellik, aynı zamanda Kayseri ekonomisine hasırcılık ve el sanatları yoluyla katkı sağlıyor.

Bilinçli ve eğitimli çevre köylüler, sonbaharda topladıkları sazlarla ürettikleri el sanatı ürünlerini ülke ekonomisine kazandırıyor.