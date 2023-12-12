Sultanahmet Cami’nin sütunundaki sır ortaya çıktı. Yapılırken gizli gizli kazınmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınlarından çıkan Araştırmacı-yazar Nazif Arıman'ın "İstanbul'un Bilezik Yazıları" adlı kitabında yer alan Sultanahmet Camii’nin sütunlarından bir tanesinde yazan yazı tekrar gündeme geldi.

Osmanlı döneminin grafitileri denilebilecek yazılara ilişkin kitabında bilgi veren Arıman, İstanbul'daki Sultanahmet Camii’nin bir sütununda bulunan bedduaya dikkat çekiyor.

Hakkaklar tarafından yazılan bu beddua günümüz Türkçesi’yle şu şekilde: “Ah Hüseyin vah Hüseyin dilerim Allah'tan bulasın Hüseyin. Bedesdenli Hünkari.”

Yazının sosyal medyada tekrar gündem olmasıyla beraber vatandaşlar, “Kim bu Hüseyin” diye sormaya başladı.