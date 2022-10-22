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Sultanahmet Camisi'nin maketini 12 kişi 3.5 ayda yaptı

Ordu’da bir işletme sahibi Serkan Alper, 7 bin ahşap parça ile 12 kişilik ekibin 3 buçuk ayda bitirdiği Sultanahmet Camisi maketini iş yerinde sergiliyor.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 09:54
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Sultanahmet Camisi'nin maketini 12 kişi 3.5 ayda yaptı

Sultanahmet Camisi'nin maketini 12 kişi 3.5 ayda yaptı
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İHA'nın haberine göre, Altınordu ilçesinde tasarım ayna satışı üzerine faaliyet gösteren iş yerini işleten Serkan Alper, geçen yıllarda İstanbul'daki Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti. 

Caminin mimarisinden etkilenen Alper, iş yerine yakın bir yerde kurduğu atölyede 12 personeliyle ahşap malzemeler kullanarak Sultanahmet'in maketini yaptı. 
2,60 metreye 1,80 metre boyutunda olan maketin yapımı 3 buçuk ay sürerken, Serkan Alper maketi iş yerinde sergiliyor.

Kendilerinin sanat firması olduğu için sanat önem verdiklerini söyleyen Serkan Alper, “Bunun için ne yapabileceğimizi düşündük ve cami maketi yapmaya karar verdik. İş arkadaşlarımız ile birlikte çalışma yaptık ve bu esnada zor bir iş olarak Sultanahmet Camisi’ni düşündük, çünkü çok özel bir cami ve Türkiye için bayrak niteliği taşıyan bir cami. Ayasofya’ya karşı yapılmış Fatih Sultan Mehmet’in özel bir isteğidir. Sonrasında yapmaya karar verdik ve başladık. Yaklaşık 3 buçuk ay kadar sürdü, bu süre zarfında 7 bin parça ile beraber güzel bir çalışma ortaya çıktı” dedi.

“Görenlerin tepkisi çok harika, büyük bir cami olduğu için insanlar belki de etrafında bu kadar gezemiyorlar ancak burada birebir maketini yaptık ve insanlar görmeye geliyor” diyen Alper, “Sanat firması olduğumuz için mağazada da çok özel ürünler var, onlarla birlikte güzel bir eser ortaya çıktı. Ebatları orijinali ile birebir yaptık. Sultanahmet Camisi’nin Türkiye’deki en büyük maketi olduğunu tahmin ediyorum” diye konuştu.

Serkan Alper, farklı maket projeler yapmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.

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