Sultanahmet’te toprak kaydı yol çöktü

Kaynak: İHA

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet’te bir şantiyede toprak kayması sonrasında yol çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fatih Sultanahmet Binbirdirek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki otelin karşısında bulunan şantiye alanında toprak kayması meydana geldi.

Otel çalışanları bir yandan şerit çekerek önlem almaya çalışırken diğer yandan vatandaşların sokaktan geçememesi için önlem aldı.

Bu sırada yol şantiyeye doğru çöktü. Bunun üzerine otel görevlisi durumu belediye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çökme anı güvenlik kamerasına yansırken çöken yol ise havadan görüntülendi.

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