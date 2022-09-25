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Sultanbeyli Belediyesi gıda ürünleri satın alacak

Sultanbeyli Belediyesi gıda ürünleri satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 13:55
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Sultanbeyli Belediyesi gıda ürünleri satın alacak

Sultanbeyli Belediyesi gıda ürünleri satın alacak
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Sultanbeyli Belediyesi İşletme Müdürlüğü gıda ürünleri satın alacağını duyurdu.

Basın İlan’da “4 Kısımda 166 kalem muhtelif gıda alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 2022 Yılı İçin İşletme Müdürlüğü 4 Kısmi Grupta 166 Kalem Gıda Malzemeleri Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sözleşme imzalandığının, İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır. İşin süresi sözleşme imzalanması ve işe başlama tutanağının tebliğinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadar olan kısımdır. İşin en geç 31.12.2022 tarihinde bitirilmesi esastır. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 31.12.2022 tarihine kadar İdarenin talebi doğrultusunda yüklenici peyderpey teslimi gerçekleştirecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 17.10.2022 - 11:00

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli firma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgelerini aslını veya noter onaylı suretini idareye sunmalıdır.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

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