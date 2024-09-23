Sultanbeyli-Kartal otobüsünde şehir eşkıyası dehşeti: Eşi ve bebeğinin yanında kelebek bıçakla şoföre saldırdı

İstanbul’da Sultanbeyli-Kartal otobüsünde, yol kapalı olduğu için başka bir güzergahtan gitmek zorunda kalan şoföre bir yolcu sinirlenip bıçak çekti.

Şahsın yanında eşi ve bebeği bulunmasına rağmen, kelebek adı verilen bıçakla şoförün üzerine yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul'da Sultanbeyli-Kartal otobüsünde şoförün trafikten dolayı başka güzergahı tercih etmesi bir yolcuyu çileden çıkardı.

Yaşanan duruma sinirlenip tartışma çıkaran yolcu, kelebek diye tabir edilen bıçakla şoförün üzerine doğru koştu.

Yanındaki bebeğe rağmen şoföre saldırmaya kalkan şahsı eşi ve diğer yolcular engelledi.

Bıçak çeken yolcunun şöfore, “Seni delik deşik ederim ha..” diye bağırdığı görüldü.

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