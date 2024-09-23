Sultanbeyli-Kartal otobüsünde şehir eşkıyası dehşeti: Eşi ve bebeğinin yanında kelebek bıçakla şoföre saldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sultanbeyli-Kartal otobüsünde şehir eşkıyası dehşeti: Eşi ve bebeğinin yanında kelebek bıçakla şoföre saldırdı

İstanbul’da Sultanbeyli-Kartal otobüsünde, yol kapalı olduğu için başka bir güzergahtan gitmek zorunda kalan şoföre bir yolcu sinirlenip ‘kelebek’ adı verilen bıçak çekti.

İstanbul’da Sultanbeyli-Kartal otobüsünde, yol kapalı olduğu için başka bir güzergahtan gitmek zorunda kalan şoföre bir yolcu sinirlenip bıçak çekti.

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Şahsın yanında eşi ve bebeği bulunmasına rağmen, kelebek adı verilen bıçakla şoförün üzerine yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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İstanbul'da Sultanbeyli-Kartal otobüsünde şoförün trafikten dolayı başka güzergahı tercih etmesi bir yolcuyu çileden çıkardı.

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Yaşanan duruma sinirlenip tartışma çıkaran yolcu, kelebek diye tabir edilen bıçakla şoförün üzerine doğru koştu.

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Yanındaki bebeğe rağmen şoföre saldırmaya kalkan şahsı eşi ve diğer yolcular engelledi.

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Bıçak çeken yolcunun şöfore, “Seni delik deşik ederim ha..” diye bağırdığı görüldü.

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