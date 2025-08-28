Sultanbeyli'de 2 minibüs birbirine girdi

Kaynak: İHA

Sultanbeyli'de iki minibüsün karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki minibüs ile aynı istikamette giden minibüs çarpıştı.

Kaza sonucu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla şerit tekrar trafiğe açıldı.

