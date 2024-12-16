Sultanbeyli'de bariyerlere çarptı: Dereye uçtu: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sultanbeyli’de bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler araç içerisinde bulunan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kaza 21.00 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde giden O.Ç. hakimiyetindeki 34 FBJ 465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak, dereye uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, otomobildeki 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki ilk mühadalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil, bulunduğu yerden vinçle çıkarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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