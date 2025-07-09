Sultanbeyli’de duvara çarpan araçta sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiyenin uzun süren çalışmasından sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Aşık Reyhani Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Hilal Akın'ın kullandığı 34 DBM 533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine fabrikanın girişindeki duvara çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Hilal Akın ve yanındaki Esra İnci, araçta sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Hilal Akın ve yanındaki Esra İnci, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilin çevreye dağılan parçaları yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.