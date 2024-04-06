Sultanbeyli'de hareketli dakikalar; Özel Harekat polisleri müdahale etti

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve özel harekat polislerinin çalışması sonucunda kişi, yaralı olarak evden çıkarıldı.

Olay, Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Müslüm Sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katında meydana geldi. İddialara göre, madde bağımlısı olduğu belirtilen Ali B., yaşadığı evin kapısını kilitledikten sonra bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna çabaları sonuçsuz kalınca bölgeye özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat polislerinin gerçekleştirdiği operasyonla evin kapısı açılarak, yaralı haldeki Ali B. dışarı çıkarıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahale anlarını gösteren cep telefonu görüntülerinde, bir kadının çığlık attığı, polis ekiplerinin ise "Ali, annen sinir krizi geçiriyor, yapma. Yere yat, bıçağı bırak." dediği duyuluyor.