İşçilerin hayatını siren kurtardı

İHA'nın haberine göre, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı çelik tencere fabrikasında dün akşam 17.00 sularında hava kompresöründen yangın çıktı. Bölgeye Anadolu ve Avrupa yakasından da çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Firma sahibi yangın alarmını çalarak bütün işçilerin dışarı çıkmasını sağladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 13 saat süren hummalı çalışması sonucu güçlükle söndürülebildi. Fabrikada çıkan yangın sonrası büyük maddi hasar oluşurken fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.