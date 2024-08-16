Sultanbeyli'de kömürlükte çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sultanbeyli'de kömürlükte çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir konutun kömürlük bölümünde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan Aktutan Caddesi'ndeki olay, akşam saatlerinde gerçekleşti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, herhangi bir yaralanma olmadığını teyit etti.

Polis ekipleri, yangınla ilgili detaylı bir inceleme yaparak, olası bir kundaklama ihtimalini de değerlendiriyor. Yangının çıktığı kömürlükte maddi hasar meydana geldiği, ancak can kaybı veya ciddi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

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