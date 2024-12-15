Sultanbeyli’de palet üretim atölyesinde yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sultanbeyli'de ahşap palet üretimi yapılan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın saat 13.00 sıralarında Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Hasan Sezai Sokak üzerindeki atölyede meydana geldi. Ahşap palet üretimi yapılan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek atölyenin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yanan iş yerini söndürmek için çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

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Yangın, itfaiyenin kısa süreli çalışmasıyla söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Sultanbeyli’de palet üretim atölyesinde yangın çıktı

Sultanbeyli’de palet üretim atölyesinde yangın çıktı

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