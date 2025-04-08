Sultanbeyli’de Polis Haftası coşkuyla kutlandı

Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete, ilçe protokolü, emniyet personelleri, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÜRETTİKLERİ TEKNOLOJİK ARAÇLARLA GELECEĞE IŞIK TUTUYORLAR"

Programda konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Emniyet Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümü hayırlı olsun. Teşkilatımız, ülkemizin, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için, huzur ve güvenliği için 7/24 görev yapıyor. Öğrencilerimiz, Sultanbeyli Kaymakamız, Belediye Başkanımız, İlçe Emniyet Müdürümüz, güzel bir organizasyon yapmışlar. Geleceğimiz olan çocuklarımızın teşkilatımızın bu anlamlı gününü kutlayarak yapmış oldukları teknolojik araçlarla geleceğe ışık tuttuklarını gördük. Onlar bizim geleceğimiz. Etkinlikte bulunmaktan ben de çok memnun oldum" dedi.

ÖĞRENCİLERDEN TİYATRO GÖSTERİSİ VE KODLAMA SERGİSİ

Etkinlik kapsamında, Hüsnü Özyegin Lisesi öğrencileri bir tiyatro gösterisi sundu, öğrenciler ayrıca robotik kodlama sergisi de düzenledi. Fuat Sezgin Okulu öğrencileri tarafından yapılan sergi büyük ilgi gördü. Tiyatro gösterisi ve öğrencilerin performansları izleyicilerden tam not aldı.

Ayrıca, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ile belediye personelinden oluşan koro, öğrencilerle birlikte şiirler ve türküler seslendirdi. Katılımcılara duygusal anlar yaşatan program büyük beğeni topladı.