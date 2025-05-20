Sultanbeyli’de şiir şöleni: 11. İstanbulensis Festivali başlıyor

Sultanbeyli Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali kapılarını açıyor. 21-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak festival, toplam üç gün sürecek. Festivalin açılış töreni yarın saat 19.00’da Aydos Kalesi’nde gerçekleştirilecek.

YERLİ VE YABANCI ŞAİRLER KATILACAK

Ali Tombaş, şiirin sesini Aydos Kalesi’nden duyuracaklarını belirterek, “İlçemizde geleneksel hale gelen İstanbulensis Şiir Festivali’mizin bu yıl 11’incisini düzenliyoruz. Festival kapsamında yurt içinden ve dışından değerli şairlerimiz, yazarlarımız konuğumuz olacak; okullarda öğrencilerle bir araya gelecek. Tüm şiirseverleri Ayd Cevap: ydın Kalesi’ndeki açılış törenine davet ediyorum” diye konuştu.

Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’ne yurt içinden Recep Garip, Meryem Kılıç, Muhammed Ali Köseoğlu, Muhammed Sinan Kökçü, Serap Kadıoğlu, Süleyman Çelik; yurt dışından ise Filistin’den Ali Al Ameri, Suriye’den Cemil Dari, Kırım’dan Meryem Başkurt Sabaz, Sırbistan’dan Nadija Rebronja katılacak. Şairler, festival boyunca öğrenciler ve şiirseverlerle buluşacak.

Ayrıca festival kapsamında 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Yarışması da düzenlendi. Çocuk ve gençlerin şiire ilgisini artırmak amacıyla öğrenciler arasında yapılan yarışmaya 300 başvuru alındı. Uzman jüri tarafından seçilen dereceye giren şiirler, 23 Mayıs Cuma günü düzenlenecek 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Yarışması Ödül Töreni’nde ödüllendirilecek. Ödül töreni, saat 11.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılacak.