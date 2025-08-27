Sultanbeyli'de silahlı kavga

Kaynak: İHA

Sultanbeyli'de bir kişi bilinmeyen bir sebepten bir dükkana silahla ateş açtı. Dükkandan da silahlı saldırıya tabancayla cevap verildi. Şans eseri olay yerinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay 00.00 sıralarında Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir sebepten cadde üzerinde geçen bir şahıs dükkana doğru tabancayla ateş etti.

Dükkandakiler tarafından da saldırıya aynı şekilde tabancayla karşılık verildi. Karşılıklı silahların konuştuğu çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgeye güvenlik şeridi çekilerek inceleme çalışmaları yapıldı.

Çalışmaların sonucunda etraftaki araçlarda çok sayıda mermi izi tespit edildi. İnceleme çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri kafeterya sahibi ve çalışanları ifadelerini almak üzere emniyete götürürken kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Son Haberler
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Starship roketinin 10’uncu test uçuşu başarıyla tamamlandı
Starship roketinin 10’uncu test uçuşu başarıyla tamamlandı
Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Samsun'da zincirleme trafik kazası
Samsun'da zincirleme trafik kazası
Önce elektrik panosuna ardından motosiklete çarptı
Önce elektrik panosuna ardından motosiklete çarptı