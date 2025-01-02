Sultanbeyli’de tünelde trafikte meşaleli halaya ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sultanbeyli’de tünel içerisinde araçları durdurup meşale yakıp halay çektikten sonra sosyal medyada paylaşan sürücüler yakalandı. 5 sürücüye trafiği engelleyecek davranışta bulunmak iddiasından toplam 11 bin 730 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık Pazar günü Fatih Bulvarı'nda tünelde meşale yakıp, halay çeken sürücülerin trafik akışını engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

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Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen B.K., G.K., E.S., S. A. ve F.D. polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere, "diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak', "yerleşim birimleri içinde tünellerde duraklamak', "yayaların trafiği engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak', "saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplamda 11 bin 730 lira para cezası verildi. Sürücülerin emniyetteki ifadelerinin ardından "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" maddesinden adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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