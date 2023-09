SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ

Yayın Tarihi: 09 Eylül 2023 / 00:01

Sultangazi İlçesi, Cebeci Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetindeki 2886 Ada 8 Parsel Sayılı Taşınmazın “Arsa Payı Karşılığı İnşaat” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yapılacaktır.

İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri: Sultangazi Belediye Başkanlığı, Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:54/1 Sultangazi/İSTANBUL - 444 23 32

İhalenin Yeri: Sultangazi Belediye Hizmet Binası, 2. Kat, Encümen Toplantı Salonu

İL İLÇE BÖLGE ADA PARSEL TOPLAM ARSA M² İMAR DURUM İHALE TARİHİ VE SAATİ İSTANBUL SULTANGAZİ CEBECİ 2886 8 262.00 AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT ALANI 21.09.2023

10:30



1) Sultangazi ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Sultangazi Belediyesine ait olan Cebeci Mahallesi, 2886 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazda Belediyemizin İmar ve Şehircilik müdürlüğü tarafından verilmiş olan 01.12.2022 tarihli onaylı avan projeye binaen 699.40 m² inşaat alanı kullanılarak yapılacak inşaatın uygun görülecek proje, idari ve teknik şartnameler çerçevesinde her türlü teknik alt yapı ve çevre düzenlemesinin yapılması ve iskana konu alanın en az % 35‘lik kısmının Sultangazi Belediyesine teslim edilmesi işidir.

İhaleye konu parselde Muhammen Bedel: 6.294.600,00 TL belirlenmiştir.

2) Geçici Teminat Bedeli: 188.838,00 TL ( Muhammen Bedelin %3'ü )

3) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

- T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

- Adres Beyanı: Türkiye’de Tebligat için adres beyanı,

- İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge,

- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

- İmza Sirküleri: Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

- Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun), (Muhammen Bedelin %3’ü)

- Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

- Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. (İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge)

- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartnameler ve dosya satın alma belgesi,

- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir)

- İş Deneyim Belgeleri: En az F sınıfı müteahhitlik belgesi sunulacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

- Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

4)Şartname Dosyasının Görülmesi ve Temini: Şartname Dosyası, Sultangazi Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Sultangazi/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 5.000,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İlan olunur.