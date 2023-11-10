SULTANGAZİ BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 / 00:01

LED VE DİJİTAL EKRAN İLE KAPALI DEVRE BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ



LED VE DİJİTAL EKRAN İLE KAPALI DEVRE BİLGİLENDİRME SİSTEMİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1234599

1-İdarenin a) Adı : SULTANGAZİ BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 34265 SULTANGAZİ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 444 23 32 - +90 212 459 35 72 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : LED VE DİJİTAL EKRAN İLE KAPALI DEVRE BİLGİLENDİRME SİSTEMİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 AD. OUTDOOR ÇİT YÖNLÜ 7680 X 4320 ÖLÇÜSÜNDE LED EKRAN DEĞİŞİMİ (P 4 mm, SES SİSTEMİ DAHİL), 1 AD. OUTDOOR ÇİT YÖNLÜ 5120 X 2880 ÖLÇÜSÜNDE LED EKRAN DEĞİŞİMİ (P 4 mm, SES SİSTEMİ DAHİL), 2 AD. 75 İNÇ SMART TV, 2 AD. 65 İNÇ SMART TV, 6 AD. 55 İNÇ SMART TV

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIK BİNASI K:4 BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ / İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH İŞE BAŞLAMA TARİHİ OLUP, 7 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE SÖZ KONUSU ÜRÜNLERİN TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH İŞE BAŞLAMA TARİHİDİR



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.12.2023 - 13:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI K:1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: TESLİM EDİLEN CİHAZLAR 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA YÜKLENİCİ CİHAZLARIN YILDA 2 KEZ KONTROL, ONARIM VE BAKIMINI ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRECEKTİR. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 1 AD. OUTDOOR ÇİT YÖNLÜ İÇİN 1280 x 960 ÖLÇÜSÜNDE LED KABİNİ ,

1 AD. OUTDOOR ÇİT YÖNLÜ İÇİN 1280 x 960 ÖLÇÜSÜNDE LED KABİNİ,

1 AD. 75 İNÇ SMART TV,

1 AD. 65 İNÇ SMART TV,

55 İNÇ SMART TV ,

1 AD. SES SİSTEMİ,

1 AD. LED EKRAN KONTROL SİSTEMİ

NUMUNE ÜRÜNLER EN AVANTAJLI 1 VE 2. İSTEKLİLERDEN TALEP EDİLECEKTİR. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRMEYE ALINABİLMESİ İÇİN NUMUNELERİN İDAREYE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN LED, DİJİTAL EKRAN VB ÜRÜNLERİN SATIŞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.