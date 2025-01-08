Sultangazi Belediyesi geleceğin sinema yıldızlarını yetiştiriyor

Oyunculuk, senaryo ve yönetmenlik eğitiminin verildiği atölye, gençleri sinemanın büyülü dünyasına hazırlıyor.

Sultangazi Belediyesi, Sanat Akademileri ile geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi ile Prof.Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde bulunan Sanat Akademileri'nde sinema, tiyatro, fotoğrafçılık ve karikatür eğitimleri veriliyor. Sinema Atölyesi, sinema dünyasına adım atmak isteyen gençlere bir fırsat veriyor. Ekran önü ya da arkasında olmak isteyen gençler, alanında uzman eğitmenlerden oyunculuk, senaryo ve yönetmenlik dersi alıyor. 18 yaş üzeri katılımcılar, hafta sonları aldıkları eğitimlerle hobilerini mesleğe çeviriyorlar. Ayrıca ekranların sevilen yüzleri, zaman zaman sinema atölyesine konuk olarak tecrübe ve bilgilerini de aktarıyor.

"HOBİYİ MESLEĞE ÇEVİRİYORUZ"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sinema tutkusunu farklı bir boyuta taşımak isteyen gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Sinema Akademimizle onların bir profesyonele dönüşmesi için gayret ediyoruz. Uzman eğitmenler eşliğinde senaryo, oyunculuk ve yönetmenlik dersleri veriyoruz. Gençlerimiz, kendilerini geliştirmek istedikleri alan doğrultusunda teorik ve pratik eğitimlerle sinema sektörüne dair bir çok şeyi öğreniyor. Bizler de onları uzman kadrolarımızla en iyisi olabilmeleri için destekliyoruz. Bizlere düşen görev, gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri alanlar açmak" şeklinde konuştu.