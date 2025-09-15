Sultangazi'de 1500 çocuk için toplu sünnet şöleni!

Tayfun GÜLER - SULTANGAZİ / YENİÇAĞ

Şölende maskot ve palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, Burak Sezen’in çocuk programı ve Bubble Show yer aldı. Katılımcılara pamuk şeker, patlamış mısır ve macun ikram edildi. Sultangazi Belediyesi’nin son 4 yılda 5 bin 700 çocuğun sünnetini ücretsiz gerçekleştirdiği, bu yıl ise 1500 çocuğun sünnet edildiği açıklandı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Bu yıl da 1500 çocuğumuzun sünneti süreç içerisinde gerçekleştirildi. Çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hem geleneklerimizi yaşatıyoruz hem de bu olaya sosyal bir çerçeveden bakıyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Halkımızın mutluluklarını paylaşmaya, üzüntülerini azaltmaya gayret ediyoruz” dedi.

Dursun, konuşmasının devamında, “Bir başka sünnet şöleninde, önümüzdeki yıl yeniden buluşmak üzere diyorum. Çocuklarımıza güzel bir ömür diliyor, ailelerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Ramazan Çetin Çakmak ise, “Özellikle maddi ve manevi imkânları olmayan aileler için bu etkinlikler çok kıymetli. Çocuklarımız sünnet edildi, kıyafetler dağıtıldı, oyun alanları oluşturuldu. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.