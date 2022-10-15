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Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşeti

İstanbul Sultangazi’de akaryakıt istasyonunda aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişi kavga etti. Elinde pompalı tüfek bulunan şüpheli, kavga ettiği kişiyi bacağından vurarak yaraladı. Akaryakıt istasyonundaki dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 10:37
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Sultangazi’de akaryakıt istasyonunda pompalı dehşeti

Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşeti
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Olay dün gece saat 02.00 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesi’nde meydana geldi. 2 gün önce kavga ettikleri iddia edilen iki kişi dün gece akaryakıt istasyonunda karşılaştı.

Taraflar pompalı tüfek ve bıçak ile birbirine saldırdı. Elinde pompalı tüfekli bir kişi kavga ettikleri sırasında karşı taraftaki kişi bacağından vurdu. Bacağından vurulan kişi bir süre boyunca akaryakıt istasyonu önünde yardım bekledi. Polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.  Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (AA)

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