Sultangazi'de arkadaşlarıyla şakalaşırken tramvayın altına düştü

Kaynak: DHA
Sultangazi'de arkadaşlarıyla şakalaşırken tramvayın altına düştü

Sultangazi'de, tramvaydan indikten sonra arkadaşlarıyla şakalaşırken dengesini kaybeden 13 yaşındaki Ahmet Murat Şahin, tramvayın hareket etmesiyle raylara düştü.

Hastaneye kaldırılan Şahin'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde 16.15 sıralarında meydana geldi. T4 Mescid-i Selam-Topkapı Tramvay Hattı'nda Hacı Şükrü durağında tramvaydan inen Ahmet Murat Şahin, arkadaşlarıyla şakalaşırken tramvayın hareket etmesiyle dengesini kaybederek raylara düştü. Tramvayın duraktan ayrılmasıyla Şahin'in raylara düştüğü anlaşıldı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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