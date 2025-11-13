Cebeci Mahallesi 2467. Sokak'ta bulunan 5 katlı binada ekipler tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı. Yıkım sırasında, bitişikteki 5 katlı apartmanda hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zarar gören apartmanda oturan aileler tedbiren tahliye edildi.
Bina sakinlerinden Emine Uğurlu, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak binadaki çalışmalar sırasında evlerinin zarar gördüğünü ve duvarlarda çatlaklar oluştuğunu söyledi.