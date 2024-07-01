Sultangazi'de borç anlaşmazlığı kanlı bitti: Bir kişi silahla öldürüldü

Hastaneye kaldırılan R.Ç., yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, R.Ç. (32) bir yakınından borç para almış ancak borç konusu nedeniyle aralarında husumet oluşmuştu. Bu nedenle R.Ç. ile alacaklı yakını, dün gece parkta buluştu. Tartışmanın büyümesiyle birlikte alacaklı kişi, yanında taşıdığı silahla R.Ç.'ye ateş etti. Ağır yaralanan R.Ç., çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü fakat kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay anında çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, yaralı R.Ç.'nin yerde yattığı ve çevredekiler tarafından araca taşındığı görülüyor.

Mahalle sakinlerinden biri olayı şu sözlerle anlattı: "İki kişi arasında anlaşmazlık çıkmış, duyduğumuza göre akrabalık ilişkileri ve borç-alacak meselesiymiş."