Sultangazi'de düğün salonundaki saldırı: 9 gözaltı

Olay, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 civarında, Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletle düğün salonunun önünde bekleyen gruba yaklaşan iki kişi ateş açtı. Karşılıklı çatışma sonucunda, 20 yaşındaki Zafer Eren hayatını kaybederken, Kalshan H. A. (68), Ayhan Ö. (38), Furkan A. A. (20) ve Batuhan A. (18) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları sayesinde şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla 9 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda silah kullandığı tespit edilen Görkem G. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.