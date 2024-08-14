Sultangazi'de düğün salonundaki saldırı: 9 gözaltı

Kaynak: DHA
Sultangazi'de düğün salonundaki saldırı: 9 gözaltı

Sultangazi'de bir düğün salonu önünde gerçekleşen silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 kişi tutuklanırken, diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 civarında, Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletle düğün salonunun önünde bekleyen gruba yaklaşan iki kişi ateş açtı. Karşılıklı çatışma sonucunda, 20 yaşındaki Zafer Eren hayatını kaybederken, Kalshan H. A. (68), Ayhan Ö. (38), Furkan A. A. (20) ve Batuhan A. (18) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları sayesinde şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla 9 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda silah kullandığı tespit edilen Görkem G. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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