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Sultangazi'de erzak çalan şüpheliler kamerada

  Sultangazi'de 3 şüpheli, park halindeki hafif ticari aracın içindeki erzakları çuvallara doldurduktan sonra çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 19:51
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Sultangazi'de erzak çalan şüpheliler kamerada

Sultangazi'de erzak çalan şüpheliler kamerada
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(DHA) - Olay, 18 Kasım Cuma günü saat 15.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir iş merkezinin önünden geçen 3 şüpheli, sürücüsünün kapılarını kilitlemeyi unuttuğu park halindeki hafif ticari araçtaki erzakları fark etti. Bir süre oyalanan şüpheliler, iş merkezine girdi. Merdivenin altındaki boş çuvalları da alan kişiler, araçtaki yaklaşık bin 500 lira değerindeki erzakları, çuvallara doldurdu.

Çuvalları sırtında taşıyan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı ise, iş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, 3 şüphelinin iş merkezinin önünden geçtiği, araçtaki erzakları fark edip iş merkezine girdikleri, burada merdiven altında bulunan çuvalladı aldıkları, şüphelilerden birinin aracın arka kapısını açarak, içeride bulunan erzakları alarak çuvala koyduğu, bir kişinin çuvalla sırtlayarak, diğer arkadaşı ile olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Ellinde çuval olan diğer kişinin iş merkezine geri döndüğü, üçüncü kişinin ise aracın ön kapısını açarak burada bulanan erzakları da alarak çuvala koyduğu kameraya yansıyor.

Çuvalı sırtlayarak hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı. İş merkezinde kalan üçüncü kişi ise, dikkat çekmemek için sakin tavırlarıyla olay yerinden uzaklaştı.

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