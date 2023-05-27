Sultangazi'de 10 otomobil lastikleri kesildi

Sultangazi'de kimliği belirsiz kişiler otomobillerin lastiklerini hedef aldı. 10 aracın lastiği kesildi, vatandaşlar duruma isyan etti.

Sultangazi'de 10 otomobil lastikleri kesildi

Sultangazi'deki olay İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı sokakta bulunan yaklaşık 10 otomobilin lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilerek zarar verildi. Sabah saatlerinde evlerinden çıktıklarında karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına dönen araç sahipleri, duruma tepki gösterdi.
Mağdur olan bir vatandaş, "Sabah kalktım taziyeye gidecektim. Geldim baktım benim arabam ile beraber onlarca arabanın tekerlerini bıçakla patlatmışlar. Aşağı yukarı 10 tane araç var ama aşağıya doğru sokak boydan boya, bir de yan sokak komple bütün araçlar. Kimi aracın iki tane, kimi aracın bir tane lastiği patlatılmış. Şu anda yedek lastiği taktım, lastikçiye gidiyorum" dedi.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki otomobillerin lastiklerini keserek zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

lastik-2.jpg

lastik22233.jpg

lastik222333.jpg

lastik45.jpg

Öne Çıkanlar
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Son Haberler
Rüyada kıl görmek ne anlama geliyor? Rüyada kıl görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kıl görmek ne anlama geliyor? Rüyada kıl görmek ne demek?
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi Güncel
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi
Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek Magazin
Ömer dizisine Kuruluş Osman'dan flaş transfer! Gamze'nin eski eşine hayat verecek
Rüyada kezzap görmek neye işaret? Rüyada kezzap görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kezzap görmek neye işaret? Rüyada kezzap görmek ne demek?
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı Spor
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Otluk alan yangın duman şehri kapladı Güncel
Otluk alan yangın duman şehri kapladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı Dünya
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı