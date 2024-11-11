Sultangazi’de geçe yarısı kavga: Kavga edenlerden biri yardım istedi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sultangazi’de geçe yarısı kavga: Kavga edenlerden biri yardım istedi

Sultangazi’de iki kişi bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Seslere uyanan mahalle sakinleri balkon ve camlardan kavgayı canlı izledi.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde 9 Kasım Cumartesi günü saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İki kişi, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Seslere uyanan mahalle sakinleri, balkon ve camlara çıkarak, kişilerin kavgayı sonlandırması için seslendi. Ancak, iki genç kavga etmeye devam etti. Gençlerden biri diğerini yere yatırarak derbetmeye başladı.

Sultangazi’de geçe yarısı kavga: Kavga edenlerden biri yardım istedi

Bir süre sonra taraflardan biri, önce çevredekilerden polisi aramalarını, daha sonra ise kavgaya müdahale ederek ayırmalarını istedi. Kavga, sokaktan geçen bir otomobil sürücüsünün müdahalesiyle son buldu. O anlar çevredekiler tarafından cepte telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi’de geçe yarısı kavga: Kavga edenlerden biri yardım istedi

Sultangazi’de geçe yarısı kavga: Kavga edenlerden biri yardım istedi

Sultangazi’de geçe yarısı kavga: Kavga edenlerden biri yardım istedi

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