Sultangazi'de genç kız ağaca asılı halde bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızın ölüm nedeninin araştırıldığı belirtildi.

3 GÜNDÜR KAYIPTI

Edinilen bilgilere göre, Elif A. 1 Nisan Pazartesi günü saat 13.40 sıralarında evinden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayan genç kızın yakınları, zaman kaybetmeden kayıp başvurusunda bulundu.

Bugün sabah saatlerinde, Elif A.'nın evine yakın bir bölgede ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve geniş güvenlik önlemleri alındı.

ADLİ TIP EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine gelen inceleme ekipleri, detaylı çalışmalar yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Elif A.'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÇEVREDE ŞOK ETKİSİ YARATTI

Genç kızın ölüm haberi, mahalle sakinleri arasında büyük üzüntü ve şok etkisi yarattı. Komşular, Elif A.'nın sessiz ve sakin bir genç kız olduğunu belirterek, bu olay karşısında büyük bir üzüntü duyduklarını ifade ettiler.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Elif A.'nın son görüldüğü anlara ilişkin kamera kayıtları incelenirken, tanık ifadeleri de toplanıyor. Yetkililer, ölüm nedeninin intihar mı yoksa başka bir etken mi olduğunun araştırıldığını belirtti.